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Россияне стали реже подключать проводной интернет

Во 2 квартале 2023 года в России замедлились темпы роста подключений к интернету

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Shutterstock

Во 2 квартале 2023 года количество абонентов широкополосного доступа в интернет в сегменте частных лиц в России увеличилось на 0,5% до 35,5 млн., а объем рынка в денежном выражении подрос на 0,1% до 40,1 млрд руб. по сравнению с предыдущим периодом, говорится в отчете агентства «ТМТ Консалтинг».

Если сравнивать эти цифры с данными предыдущего отчета агентства за 1 квартал, то темпы роста подключений во втором квартале замедлились (в 1 квартале совокупная абонентская база провайдеров фиксированного домашнего интернет-доступа увеличилась на 0,8%, а объем рынка в денежном выражении вырос на 0,2% по сравнению с 4 кварталом 2022 года).

По последним данным «ТМТ Консалтинг», среди первой пятерки интернет-провайдеров наибольший рост подключенных домохозяйств во 2 квартале 2023 года наблюдается у МТС (на 2,3%) и у Ростелекома (на 0,6%).

«Основной рост МТС обеспечивают регионы, где оператор продолжает расширение своих сетей. Главным драйвером остаются конвергентные предложения», — отмечает «ТМТ Консалтинг».

Также аналитики агентства отметили, что на московском рынке проникновение составляет 90%, совокупная абонентская база – 4,4 млн пользователей, денежный объем рынка — 4,3 млрд руб.

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