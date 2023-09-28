В России опровергли информацию об остановке экспорта урана из РФ

Сообщения о временной остановке экспорта урана из России не соответствует действительности. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя госкорпорации «Росатом», пожелавшего остаться анонимным.

«Росатом» исполняет принятые обязательства в рамках заключенных контрактов перед иностранными заказчиками в полном объеме», — заявил собеседник агентства.

Некоторое время назад официальное издание «Росатома» «Страна Росатом» писало, что Российская Федерация остановила экспорт урана из Петербурга в США из-за отсутствия страхового покрытия. В публикации отмечается, что это стало одной из причин роста мировых цен на уран.

В августе агентство Bloomberg сообщало, что попытки отказаться от российского урана, которые предпринимает правительство США, все еще остаются неудачными.

Ранее стала известна сфера, в которой Запад имеет зависимость от России.