Китай впервые с 2008 года открыл рынок для российской свинины

Впервые с 2008 года Китай разрешил поставки российской свинины на свою территорию. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор).

Ранее действовавшие ограничения на ввоз российской свинины, установленные Главным управлением КНР по надзору за качеством продукции и Минсельхозом страны, более не применяются.

По данным Россельхознадзора, инспекционные и карантинные требования к поставкам российской свинины в Китай будут сформулированы китайской стороной дополнительно.

Ведомство отметило, что на протяжении 10 лет вело переговоры о допуске свиноводческой продукции на китайский рынок. Россельхознадзор организовывал визиты китайских делегаций, предоставлял запрашиваемые данные.

Недавно россиянам рассказали об ограничении ввоза рыбной продукции из Японии.

Ранее в РФ оценили решение о продлении порога беспошлинного ввоза в ЕАЭС в $1 тыс.