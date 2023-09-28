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Китай впервые с 2008 года открыл рынок для российской свинины

Россельхознадзор: КНР разрешила ввоз российской свинины после 14-летнего запрета

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Александр Гальперин/РИА Новости

Впервые с 2008 года Китай разрешил поставки российской свинины на свою территорию. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор).

Ранее действовавшие ограничения на ввоз российской свинины, установленные Главным управлением КНР по надзору за качеством продукции и Минсельхозом страны, более не применяются.

По данным Россельхознадзора, инспекционные и карантинные требования к поставкам российской свинины в Китай будут сформулированы китайской стороной дополнительно.

Ведомство отметило, что на протяжении 10 лет вело переговоры о допуске свиноводческой продукции на китайский рынок. Россельхознадзор организовывал визиты китайских делегаций, предоставлял запрашиваемые данные.

Недавно россиянам рассказали об ограничении ввоза рыбной продукции из Японии.

Ранее в РФ оценили решение о продлении порога беспошлинного ввоза в ЕАЭС в $1 тыс.

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