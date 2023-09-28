Страны БРИКС обсудят создание альтернативы SWIFT

Министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что создание альтернативы SWIFT будет обсуждаться в рамках БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), передает ТАСС.

«Мы пытаемся внедрить нашу систему передачи финансовых сообщений — СПФС, у коллег — партнеров из Китая есть своя система. У стран БРИКС тоже — или создаются, или имеются свои системы. Пока этот вопрос стоит в качестве темы для обсуждения на уровне денежных властей и финансовых ведомств стран БРИКС, и в 2024 году будет одним из вопросов повестки заседания этой организации», — сказал он.

Также Антон Силуанов заявил, что бюджет Российской Федерации не должен ориентироваться на прогнозы.

Министр также отметил, что российское правительство не будет урезать бюджет на 2024 год, несмотря на сохраняющееся санкционное давление.

Ранее в проекте бюджета РФ резко упали расходы на соцполитику и экономику.