Перекупщики не смогут продавать топливо за рубеж после снятия запрета на экспорт

Правительство России готовит дополнительные меры для поддержания стабильной ситуации на рынке топлива. После снятия общего запрета на экспорт в стране введут заградительную пошлину для перекупщиков нефтепродуктов, рассказал в интервью ТАСС министр энергетики Николай Шульгинов.

По его словам, такая мера позволит обеспечить сохранение достаточных объемов на внутреннем рынке.

«Это касается всех нефтепродуктов, а не только классового топлива. Те, кто скупает товар на бирже для его перепродажи на экспорт в виде неклассового топлива, не смогут это сделать», — уточнил министр.

Шульгинов также назвал ожидания быстрого снятия запрета на экспорт топлива бесперспективными. По его словам, этот запрет будет действовать до момента стабилизации топливообеспечения и цен.

Правительство РФ 21 сентября ввело временный запрет на экспорт бензина и дизельного топлива из России. После этого на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже цены на них упали на 21%.

Ранее стало известно, на какие страны повлияют российские ограничения на вывоз топлива.