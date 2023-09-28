Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Перекупщики не смогут продавать топливо за рубеж после снятия запрета на экспорт

Минэнерго РФ: для перекупщиков топлива введут заградительную пошлину

close
100%
Константин Михальчевский/РИА Новости

Правительство России готовит дополнительные меры для поддержания стабильной ситуации на рынке топлива. После снятия общего запрета на экспорт в стране введут заградительную пошлину для перекупщиков нефтепродуктов, рассказал в интервью ТАСС министр энергетики Николай Шульгинов.

По его словам, такая мера позволит обеспечить сохранение достаточных объемов на внутреннем рынке.

«Это касается всех нефтепродуктов, а не только классового топлива. Те, кто скупает товар на бирже для его перепродажи на экспорт в виде неклассового топлива, не смогут это сделать», — уточнил министр.

Шульгинов также назвал ожидания быстрого снятия запрета на экспорт топлива бесперспективными. По его словам, этот запрет будет действовать до момента стабилизации топливообеспечения и цен.

Правительство РФ 21 сентября ввело временный запрет на экспорт бензина и дизельного топлива из России. После этого на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже цены на них упали на 21%.

Ранее стало известно, на какие страны повлияют российские ограничения на вывоз топлива.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях