МЭР сохраняет прогноз по инфляции в 7,5% в 2023 году

Ускорение недельной инфляции в России до 0,28% не выходит за рамки прогноза Минэкономразвития по инфляции в 7,5% в 2023 году, заявил министр экономического развития Максим Решетников. Об этом сообщает ТАСС.

«Нет, мы идем в том диапазоне, в том графике, который утвержден на конец года. Там же надо смотреть базу прошлого года для сравнения. Мы когда делали оценки, эти колебания учитывали. Идем по плану пока, по плану все заложено», — сказал Решетников.

Ранее Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в 2023 году с 5,3% до 7,5%, в 2024 году ожидает инфляцию на уровне 4,5%. По словам Решетникова, прогноз экономического роста РФ в 2,8% в 2023 году выглядит реалистичным. «Как, к сожалению, и прогноз по инфляции в 7,5%», — добавил Решетников.

Накануне Росстат сообщил, что инфляция на неделе с 19 по 25 сентября ускорилась до 0,28% с 0,13% в предыдущие две недели. Это максимальный недельный прирост цен в России с декабря прошлого года.

Ранее Силуанов заявил об отсутствии секвестра бюджета в 2024 году.