Сбои произошли в российской системе бронирования авиабилетов Leonardo

Авиакомпании группы «Аэрофлот» сообщили в своем Telegram-канале о глобальном сбое в работе отечественной системы бронирования Leonardo.

«В связи с глобальным сбоем в системе бронирования Leonardo (Сирена-Тревел) затруднена регистрация в аэропортах маршрутной сети компании», — говорится в сообщении.

Отмечается, что поставщик услуг принимает меры для скорейшего восстановления штатной работы системы.

Авиакомпании «Победа» и «Россия» разместили похожие сообщения.

Авиаперевозчики просят приезжать в аэропорт заранее.

Информация о переходе авиакомпаний группы «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии» на российскую систему бронирования билетов Leonardo появилась в мае прошлого года.

Ранее «Аэрофлот» вывел из иностранных реестров почти половину своих импортных самолетов.