Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Минфин предрек курсу рубля укрепление по итогам 2023 года

Минфин РФ предрек укрепление курса нацвалюты до 94,3 рубля за доллар в 2023 году

close
100%
Игорь Руссак/РИА Новости

Курс российской валюты по итогам этого года постепенно укрепится до 94,3 рубля за доллар, следует из Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, опубликованных на сайте Минфина РФ. По мнению ведомства, укрепление курса российской валюты произойдет из-за восстановления динамики импорта.

«Курс рубля будет определяться преимущественно динамикой платежного баланса. В 2024–2026 годах курсовая динамика сложится на уровне 90-92 рубля за доллар США», — следует из документа.

Минэкономразвития РФ ожидает дальнейшего укрепления курса рубля с пиком в июне 2024 года. Как следует из прогноза министерства на 2024–2026 годы, одобренного правительством, к июню следующего года доллар будет стоить 87,5 рубля. По прогнозам Минэкономразвития, в декабре 2023 года курс составит 94,3 рубля за доллар и 105 рублей за евро.

После ралли доллара, когда американская валюта достигла отметки свыше 100 рублей за один доллар, Центробанк РФ дважды повысил ключевую ставку, доведя ее с 8,5% до 13% годовых. Также были анонсированы ряд мер по валютному контролю, в итоге курс доллара закрепился в коридоре 95-97 рублей.

Ранее министр Решетников дал прогноз по курсу доллара к концу года.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях