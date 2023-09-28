Минфин предрек курсу рубля укрепление по итогам 2023 года

Курс российской валюты по итогам этого года постепенно укрепится до 94,3 рубля за доллар, следует из Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, опубликованных на сайте Минфина РФ. По мнению ведомства, укрепление курса российской валюты произойдет из-за восстановления динамики импорта.

«Курс рубля будет определяться преимущественно динамикой платежного баланса. В 2024–2026 годах курсовая динамика сложится на уровне 90-92 рубля за доллар США», — следует из документа.

Минэкономразвития РФ ожидает дальнейшего укрепления курса рубля с пиком в июне 2024 года. Как следует из прогноза министерства на 2024–2026 годы, одобренного правительством, к июню следующего года доллар будет стоить 87,5 рубля. По прогнозам Минэкономразвития, в декабре 2023 года курс составит 94,3 рубля за доллар и 105 рублей за евро.

После ралли доллара, когда американская валюта достигла отметки свыше 100 рублей за один доллар, Центробанк РФ дважды повысил ключевую ставку, доведя ее с 8,5% до 13% годовых. Также были анонсированы ряд мер по валютному контролю, в итоге курс доллара закрепился в коридоре 95-97 рублей.

Ранее министр Решетников дал прогноз по курсу доллара к концу года.