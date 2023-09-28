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«Газпром» возобновил экспорт газа в Китай по «Силе Сибири»

«Газпром» сообщил о возобновлении поставок газа в КНР по «Силе Сибири»

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Павел Львов/РИА «Новости»

«Газпром» возобновил поставки топлива в Китай после завершения плановых профилактических работ на трубопроводе «Сила Сибири». Об этом сообщается в официальном Telegram-канале российской энергетической компании.

«Плановые профилактические работы на газопроводе «Сила Сибири» завершены. Транспортировка газа, как и планировалось, сегодня возобновлена», — указано в публикации.

21 сентября российская сторона приостановила поставки газа по указанной магистрали в связи с проведением на объекте технических работ. Согласно имеющейся информации, между «Газпромом» и китайской фирмой CNPC существует договоренность — дважды в год на трубопроводе должна проходить профилактика оборудования. При этом работы проводятся весной и осенью.

До этого плановые технические работы на «Силе Сибири» прошли с 29 марта по 4 апреля 2023 года. Данный газопровод имеет протяженность порядка 3 тыс. км, а первые поставки топлива по нему начались в конце 2019 года.

15 сентября «Газпром» впервые поставил в КНР партию сжиженного природного газа (СПГ) собственного производства, воспользовавшись Северным морским путем. Как рассказали представители компании, отправка топлива по указанному маршруту позволяет существенно сократить сроки доставки ресурсов в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

Ранее Пекин призвал все заинтересованные государства сотрудничать с Москвой при расследовании диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

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