Газпромбанк купил сеть торговых центров «Мега» в России

Газпромбанк закрыл сделку по покупке сети торговых центров «Мега» в России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на комментарий банка.

Торговые центры выкуплены у шведской Ingka Centres (структура, владевшая и управлявшая ранее IKEA и ТЦ «Мега» в России. Площадь магазинов составляет 2,3 млн квадратных метров.

«В состав сделки вошли 14 торговых центров «Мега» (в Москве, Подмосковье, Ленинградской области, Омске, Уфе, Ростове-на-Дону, Самаре, Адыгее, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске и Нижнем Новгороде). Детали сделки не раскрываются», — рассказали в пресс-службе банка.

14 сентября стало известно, что Ingka ведет переговоры со структурой Газпромбанка о продаже 14 торговых центров «Мега» в России. Компании уже могли достичь некоторых договоренностей по данной сделке, при этом они не уточнили, о какой структуре Газпромбанка идет речь. В феврале 2022 года «ГПБ Развитие активов» приобрело бизнес-центр «Бульварное кольцо» в центре Москвы, а «Газпромбанк-Инвест» владеет столичным торговым центром «Город Косино» и бизнес-центром Mezon Plaza в Санкт-Петербурге, сообщала газета «Коммерсантъ». Представители Ingka Centres заявили газете, что компания рассматривает несколько вариантов для торговых центров «Мега» в России, однако для этого необходимо время. В Газпромбанке тогда комментарий не предоставили.

В июне сообщалось, что универмаги «Стокманн» начнут работать на базе торговых центров «Мега».