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Глава одной из крупнейших энергетических компаний ЕС оценил ситуацию на рынке топлива

Глава ЕNI: ситуация с ценами на газ крайне волатильная из-за перехода ЕС на СПГ

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Hannibal Hanschke/Reuters

По оценке главы одной из крупнейших нефтегазовых компаний Италии Eni Клаудио Дескалци, ситуация на газовом рынке ЕС остается нестабильной. Об этом сообщает издание Askanews.

По его словам, из-за сокращения закупок российского газа европейцам приходится переходить на более дорогой СПГ, и даже временные сбои с ним вызывают колебания цен. «Ситуация остается волатильной. Несмотря на заполнение хранилищ, мы видим колебания из-за перехода на СПГ. Даже временные перебои с ним создают опасения», — сказал Дескалци.

Он отметил, что из-за дефицита в 150-160 млрд кубометров после ухода России с рынка Европе пришлось резко нарастить импорт СПГ. Дескалци добавил, что спрос на нефть продолжает расти и скоро достигнет 102 млн баррелей в день. А из-за нехватки газа в Европе выросло потребление угля.

Недавно агентство Bloomberg предложило решение энергетического кризиса в ЕС. По словам обозреватель Bloomberg Хавьера Бласа, хорошим подспорьем для удержания цен на СПГ в ЕС может стать кризис промышленного производства. По мнению колумниста, это может решить как проблему с дефицитом топлива, так и с его стоимостью.

Ранее стало известно, что экстремальная жара стала угрозой для мировых поставок топлива.

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