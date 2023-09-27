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Уловку России для обхода нефтяных санкций раскрыли

Bloomberg: Россия намеренно меняет координаты танкеров для обхода санкций

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Emrah Gurel/AP

Россия намеренно искажает координаты нефтяных танкеров для обеспечения поставок подсанкционного топлива, которое зачастую торгуется выше ценового потолка в $60 за баррель, установленного западными странами. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные глобальной системы спутникового слежения.

Подчеркивается, что в сентябре 800-футовый танкер Turba после изменения геолокации в Автоматической идентификационной системе (Automatic Identification System, AIS) подобрался к другому судну, чтобы перекачать сырье неподалеку от южного побережья Греции.

Bloomberg добавляет, что ранее подобного обхода санкции зафиксировано не было.

По мнению экспертов, опрошенных агентством, разница между реальным и электронным местоположением составила около 6,5 км.

До этого, по данным Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA), стало известно, что около двух третей российской нефти и нефтепродуктов перевозятся судами, застрахованными или принадлежащими странам, присоединившимся к ценовому потолку на поставки РФ.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.

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