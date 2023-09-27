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ЦБ снова высказался против сегментации валютного рынка по китайскому образцу

Набиуллина считает бессмысленным для РФ копировать «китайский путь»

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Артем Кудрявцев/РИА «Новости»

Банк России вновь высказался против предложенной Министерством экономического развития идеи о введении «мембраны» между внутренним и внешним рынками российского рубля. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

«Сейчас многие смотрят на опыт Китая. Но ни один опыт нельзя скопировать, везде разные условия», — заявила Набиуллина на лекции на экономическом факультете МГУ.

Она напомнила, что в Китае действует управляемый валютный курс, множественность процентных ставок и ограничения на движение капитала. «Кто нам предлагает это использовать, наверное, забывают, что Китай уже два десятилетия пытается либерализовать движение капитала и финрынки. Зачем нам двигаться назад?» — сказала глава ЦБ.

Это реплика в ответ на предложение министра экономразвития Максима Решетникова изучить китайский опыт сегментации валютного рынка. Он ранее предложил создать «мембрану» между внутренним и внешним рынком рубля.

Ранее в Министерстве финансов РФ рассказали, как планируют стабилизировать курс рубля.

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