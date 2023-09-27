Набиуллина предложила трех новых кандидатов в совет директоров ЦБ РФ

Председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина внесла в Госдуму предложения о назначении трех новых членов совета директоров регулятора. Глава ЦБ сделала это после согласования с президентом России Владимиром Путиным, пишет РИА Новости со ссылкой на профильный комитет Госдумы по финансовому рынку.

В совет директоров Набиуллина предлагает назначить Елизавету Данилову, Рустэма Марданова и Ларису Павлову. Сейчас они занимают должности директора департамента финансовой стабильности, начальника главного управления ЦБ по Центральному федеральному округу и начальника Волго-Вятского главного управления Банка России соответственно.

Также глава ЦБ предлагает продлить на новый срок полномочия четырех членов совета директоров регулятора. В их числе Владимир Чистюхин (первый зампред Банка России) и Алексей Гузнов (зампред регулятора), Михаил Мамута (руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступных финансовых услуг ЦБ) и Алексей Симановский (советник главы ЦБ). Полномочия этих членов совета директоров истекают в октябре.

Комитет по финансовому рынку собирается обсудить данные предложения 9 октября, а на рассмотрение Госдумы вынести их 12 октября. На 10 октября запланирована встреча руководства Банка России и Госдумы, на которой также будут обсуждаться данные предложения.

Совет директоров – коллегиальный орган управления ЦБ. В него входят председатель ЦБ (по должности) и 14 членов совета директоров, которые работают в Банке России на постоянной основе. Члены совета директоров назначаются Госдумой на пять лет по представлению главы ЦБ, которое предварительно согласовано с президентом России.

Сейчас в совет директоров регулятора, помимо Набиуллиной, Гузнова, Мамуты, Чистюхина и Симановского, входят первые зампреды ЦБ Дмитрий Тулин и Ольга Скоробогатова, зампреды Алексей Заботкин, Ольга Полякова и Филипп Габуния. Их полномочия продлевать пока не требуется. Также в совет директоров входит советник главы ЦБ Ксения Юдаева, чьи полномочия истекают в октябре 2023 года, но в списке предложенных для переназначения лиц ее нет.

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