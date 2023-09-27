Большинство россиян не реализуют свои навыки на работе

Исследователи Высшей школы экономики выяснили, что 26% российских работников занимают должности, соответствующие их образованию, навыкам и специальности. Об этом пишет »Комменсантъ».

Сообщается, что на протяжении последних 15 лет в России ежегодно выпускались из вузов более 1 млн специалистов с высшим образованием, что вызвало избыток специалистов и дисбаланс спроса и предложения на рынках труда. В качестве разрешения этой проблемы на макроуровне исследователи предлагают сократить долю низкоквалифицированных рабочих мест и модернизировать трудовых отношений. Отмечается, что это приведет к повышению производительности труда.

Отмечается, что в случае несоответствия работы квалификации сотрудника у последнего снижается удовлетворенность всеми аспектами работы — как денежными, так и неденежными.

До этого ВНИИ труда назвало низкооплачиваемую работу причиной бедности в РФ.

Ранее стало известно, что почти 41% населения России не хочет узнавать новости.