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Большинство россиян не реализуют свои навыки на работе

ВШЭ: лишь 74% россиян работают на недостаточно квалифицированной работе

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ВШЭ

Исследователи Высшей школы экономики выяснили, что 26% российских работников занимают должности, соответствующие их образованию, навыкам и специальности. Об этом пишет »Комменсантъ».

Сообщается, что на протяжении последних 15 лет в России ежегодно выпускались из вузов более 1 млн специалистов с высшим образованием, что вызвало избыток специалистов и дисбаланс спроса и предложения на рынках труда. В качестве разрешения этой проблемы на макроуровне исследователи предлагают сократить долю низкоквалифицированных рабочих мест и модернизировать трудовых отношений. Отмечается, что это приведет к повышению производительности труда.

Отмечается, что в случае несоответствия работы квалификации сотрудника у последнего снижается удовлетворенность всеми аспектами работы — как денежными, так и неденежными.

До этого ВНИИ труда назвало низкооплачиваемую работу причиной бедности в РФ.

Ранее стало известно, что почти 41% населения России не хочет узнавать новости.

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