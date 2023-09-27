Мишустин обсудил тарифы ЖКХ с главой ФАС Шаскольским

Председатель правительства России Михаил Мишустин на встрече с главой Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максимом Шаскольским заявил, что тарифы ЖКХ должны быть обоснованными, сообщает ТАСС.

«Что касается уровня оплаты коммунальных ресурсов, электроэнергии, вы абсолютно верно сказали: он должен быть экономически обоснованным. Чтобы найти баланс между интересами поставщиков услуг и крупными промышленными, другими предприятиями и людьми, гражданами, кто потребляет эти ресурсы», — заявил Мишустин.

Он призвал найти баланс между интересами производителей и доступностью для людей.

Ранее Минэкономразвития России ограничило рост тарифов ЖКХ до 9,8% в 2024 году, при этом финальные размеры в каждом субъекте будут утверждать местные власти.

По прогнозу министерства, в 2025 году размер индексации составит 5,7%, в 2026 году — 4%. В 2023 году тарифы не повышались.

Ранее в Минздраве назвали среднюю продолжительность жизни россиян в 2023 году.