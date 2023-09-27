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В Госдуме работают над законом об экспорте СПГ с арктических месторождений

Депутат Завальный сообщил, что в октябре будет разрешен экспорт СПГ из Арктики

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Председатель думского комитета по энергетике, депутат Государственной думы Павел Завальный сообщил, что в октябре Дума рассмотрит законопроект об экспорте СПГ с арктических месторождений, сообщает РИА Новости.

Речь идет об экспорте сжиженного природного газа с месторождений, расположенных севернее 67-го градуса северной широты.

«Ко второму чтению готовится законопроект о внесении изменений в статьи 2 и 3 федерального закона «Об экспорте газа» <..> Законопроект правительственный, мы планируем в октябре-месяце его принять в новом, третьем чтении», – заявил Завальный на Восточном экономическом форуме.

В этой области расположены месторождения газа в Ненецком, Ямало-Ненецком автономных округах, а также в Красноярском крае, причем доля государства в уставном капитале недропользователей составляет более 50%.

Ранее стало известно, что Европа не откажется от СПГ из РФ из-за опасений дефицита.

Ранее СМИ выяснили, как Европа скрывала свою зависимость от сырья из России.

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