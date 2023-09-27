«Аэрофлот» вывел из иностранных реестров почти половину своих импортных самолетов

Российская авиакомпания «Аэрофлот» в сентябре вывела из иностранных реестров 45% своего парка импортных самолетов. Об этом сообщает газета «Известия».

Только в сентябре из иностранных реестров были выведены 18 самолетов. В общей сложности из инореестров к настоящему времени выведены 120 самолетов иностранного производства. Из этого числа больше всего приходится на авиалайнеры Boeing 737 (55 штук). В список дерегистрированных самолетов также входят 22 Boeing 777, 15 Airbus A319, 11 A330, девять А320, пять А321 и три новейших лайнера Airbus А350.

По словам экспертов, вывод авиапарка из инореестров позволяет избавиться от двойной регистрации самолетов. Этот процесс позволяет увеличить количество бортов, которые могут летать за границу. Однако для запуска новых направлений имеет важное значение их коммерческая привлекательность и наличие контрагентов на месте, которые смогут обеспечить обслуживание таких самолетов, в том числе под угрозой вторичных антироссийских санкций.

Ранее сообщалось, что авиакомпания «Аэрофлот» с 23 декабря 2023 года возобновит полеты из Москвы в Гонконг.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.