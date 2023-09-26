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Открылась регистрация на соревнование по ИИ AI Journey Contest 2023

Ведяхин: искусственный интеллект может расширить возможности каждого человека

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Сбер начал прием заявок на участие в международном онлайн-соревновании по искусственному интеллекту (ИИ) — AI Journey Contest 2023, сообщает пресс-служба банка.

В этом году победители разделят рекордный для этих соревнований призовой фонд в размере более 11 млн рублей. Соревнование проходит при поддержке Института искусственного интеллекта AIRI.

«Искусственный интеллект открывает супервозможности для каждого. Эту идею продолжает каждая из пяти задач AI Journey Contest этого года, а все вместе они формируют концепцию SUPER: сила (Strength), уникальность (Unique), персонализация (Personalization), равные возможности (Equal), помощь (Rescue). Это те неотъемлемые слагаемые для развития ИИ на благо общества и создания сильного искусственного интеллекта (AGI)», — говорится в сообщении.

Как подчеркнул первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, с каждым годом задания AIJ Contest усложняются и одновременно становятся все более увлекательными, растут квалификация и география участников.

«Это закономерно, учитывая, насколько стремительно развиваются технологии искусственного интеллекта. Искусственный интеллект — это тот инструмент, который может расширить возможности каждого человека, наделить его сверхспособностями. То, что еще несколько лет назад казалось невозможным, сегодня становится реальностью. Я приглашаю на наш контест всех, кто занимается технологиями искусственного интеллекта, и рассчитываю, что по итогам конкурса мы получим по-настоящему зрелые модели международного уровня, а участники выведут свои навыки на новый уровень», — сказал он.

Ведяхин отметил, что в прошлом году за призовые места боролись около 1500 участников. При этом он уверен, что в этом году рекорд будет побит.

В банке уточнили, что к соревнованию допускаются участники старше 18 лет. Решить предложенные задачи необходимо до 7 ноября 2023 года. Соревнование проводится на платформе DS Works.

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