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Банк России ограничил вывод средств нерезидентов за рубеж

Банк России продлил запрет на переводы нерезидентов за рубеж до апреля 2024 года

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Global Look Press

Банк России продлил ограничения на перевод денежных средств за рубеж со счетов нерезидентов из недружественных стран, открытых у российских брокеров и доверительных управляющих. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Данный запрет будет действовать еще 6 месяцев — с 1 октября 2023 года. Он касается как физических, так и юридических лиц из недружественных государств. Первоначально ограничения были введены 1 апреля 2022 года. Целью ограничений является поддержание финансовой стабильности в условиях санкций, поясняет ЦБ. Эксперты отмечают, что продление ограничений призвано не допустить масштабного оттока капитала за рубеж и ослабления курса рубля.

В начале сентября ЦБ сдержанно отреагировал на предложение властей создать механизм по ограничению рублевых переводов из РФ. По мнению главы регулятора это вряд ли окажется эффективной мерой, поскольку на потоки капитала лучше влиять экономическими мерами а не административными.

Ранее Набиуллину пригласили в Госдуму.

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