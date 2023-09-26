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Набиуллину пригласили в Госдуму

Володин сообщил, что глава ЦБ Набиуллина встретится с Госдумой 10 октября

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Пресс-служба Госдумы РФ

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин сообщил, что глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина встретится с Госдумой 10 октября, сообщает ТАСС.

«У нас будет 10 октября встреча с руководством Центрального банка, с председателем, заместителями. Мы договорились, что в ней будут принимать участие руководители фракций, плюс один депутат от фракции, а также руководители комитетов», — сообщил Володин.

Ранее стало известно, что могут сделать правительство и Центральный банк России для укрепления курса рубля.

Экс-зампред ЦБ Сергей Дубинин считает, что вопрос продажи валютной выручки скорее всего будет решаться на уровне договоренности властей с экспортерами, то есть обязательных нормативов для компаний вводиться не будет. Второй вариант — введение ограничений на вывод капитала за рубеж.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, с чем было связано резкое укрепление курса рубля на прошлой неделе.

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