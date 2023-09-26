Бизнес предложил альтернативу инфраструктурному платежу для «Почты России»

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила альтернативу введению инфраструктурного платежа для «Почты России», о планах по которому ранее заявляли в Минцифры и Министерстве экономического развития. Об этом сообщает РБК.

Маркетплейсы готовы закупить у «Почты» услуги и сервисы на сумму 33,5 млрд рублей в 2024 году. Речь идет об использовании логистической инфраструктуры, партнерстве по выдаче и оплате заказов в отделениях и других возможностях.

Председатель комитета Госдумы по ИТ Александр Хинштейн, которому АКИТ направила предложение, заявил, что поддерживает поиск альтернатив инфраструктурному платежу. Однако пока основным рассматриваемым вариантом остается именно платеж в 0,5% от оборота крупных маркетплейсов в пользу «Почты».

В «Почте России» настаивают на необходимости такого платежа в связи с убыточностью работы почтовых отделений в сельской местности. Глава Минэкономразвития Максим Решетников также отметил, что правительство, скорее всего, поддержит введение инфраструктурного платежа.

Однако бизнес считает такой подход неприемлемым и неконкурентным. Маркетплейсы настаивают на рыночном решении проблемы посредством создания для «Почты» дополнительных платных сервисов.

В середине сентября в ФТС выступили за отдельное регулирование электронной коммерции.

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