Названы финансовые темы, больше всего беспокоящие россиян в 2023 году

Интерес россиян к теме финансов в 2023 году вырос на 29,8%. Об этом говорится в исследовании сервиса журналистских запросов Pressfeed (есть у «Газеты.Ru»). По данным сервиса, в топ-5 наиболее беспокоящих россиян тем вошли ипотека, кредиты, курс валют, повышение ставки Центробанка РФ, использование карт UnionPay и «Мир» за рубежом. Такой вывод специалисты сделали на основе наиболее популярных запросов СМИ.

За январь-сентябрь 2023 года на сервисе было размещено 2403 запроса журналистов на финансовую тематику, тогда как за аналогичный период прошлого года – 1851.

Освещая тему ипотеки, журналисты писали про повышение первоначального взноса по кредитам на жилье, росте ставок по ним, отмене скидок на льготные программы, сохранении таких программ, временных ограничениях банков по приему заявок на ипотеку и рекордном росте выдачи кредитов на жилье.

Также запросы касались возвращения курса рубля к максимумам прошлого года — 120 руб. за доллар, влияния курса на стоимость товаров, услуг, недвижимости, прогнозов по курсу рубля и цифрового рубля.

Освещая тему ключевой ставки, журналисты сообщали, как она повлияет на цены, рынок недвижимости, курс рубля и ставки по вкладам и кредитам.

Журналисты писали, как увеличение кредитной нагрузки повлияет на платежеспособность населения, насколько велика вероятность временного ограничения выдачи потребкредитов, как ставки по ним реагируют на изменение ключевой ставки и что будет со спросом на займы.

Также СМИ спрашивали насчет ограничений некоторых банков по возможностям работы карт UnionPay за границей, условий работы карт «Мир», запрета криптовалютной биржи Binance для россиян по операциям с любой валютой кроме рубля.

«Работая с журналистскими запросами к экспертам, мы видим высокий рост интереса СМИ к финансовой тематике, и появление рекордно большого количества инфоповодов в рамках этой темы в 2023 году», – отметила заместитель генерального директора Pressfeed по стратегическим коммуникациям Элеонора Пахомова.

Исследование было проведено в сентябре 2023 года.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как рост ключевой ставки ЦБ повлиял на вклады и кредиты.