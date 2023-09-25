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Эрдоган заявил, что газопровод Ыгдыр — Нахичевань внесет вклад в энергоснабжение Европы

Эрдоган: газопровод Ыгдыр — Нахичевань внесет вклад в обеспечение Европы газом

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Максим Богодвид/РИА Новости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что газопровод Ыгдыр — Нахичевань, фундамент которого он заложил вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, внесет вклад в энергоснабжение Европы. Пресс-конференцию турецкого лидера вел телеканал TRT.

«Заложенный нами проект газопровода Ыгдыр — Нахичевань <…> внесет вклад в обеспечение Европы газом», — отметил Эрдоган.

По его словам, новый проект еще больше укрепит сотрудничество Турции и Азербайджана в энергетической сфере.

Турецкий лидер счел, что Нахичевань является большим потенциалом для развития энергетических и транспортных маршрутов. Эрдоган напомнил о ранее подписанных соглашениях о строительстве железной дороги Карс — Нахичевань и возведении жилья. Президент Турции также анонсировал открытие модернизированного военного завода по ремонту и обслуживанию техники, что, по его мнению, внесет «внушительный вклад» в сотрудничество в оборонной сфере.

Накануне стало известно, что Эрдоган в понедельник, 25 сентября, посетит Нахичевань по приглашению президента Азербайджана.

Ранее в Европарламенте заговорили о санкциях против Азербайджана из-за нападения на Карабах.

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