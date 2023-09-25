Германия попала в газовую зависимость от США

Немецкий энергетический концерн Uniper заключил контракт на поставки сжиженного природного газа из США в Европу до конца 2030-х годов. Об этом рассказал изданию Bloomberg глава компании по торговле СПГ Питер Абдо.

По его словам, спрос на газ в Европе сохранится как минимум до конца следующего десятилетия. «Мы пока не видим предложений на рынке, которые давали бы нам гибкость после 2040-х годов», — отметил топ-менеджер.

Германия, бывший лидер «зеленого» перехода в Европе, теперь делает ставку на газ. Страна уже имеет 3 терминала по приему СПГ и планирует построить новые. По словам Абдо, главное для Uniper —возможность получать СПГ без ограничений по назначению. Это позволило Европе заполнить хранилища газа, несмотря на сокращение поставок из России.

В начале сентября Spiegel раскрыл схему импорта российской нефти в Германию.

Ранее власти Германии приняли закон о климатически нейтральном отоплении.