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Германия попала в газовую зависимость от США

Топ-менеджер Uniper: Германия будет зависима от СПГ США как минимум до 2040-х

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Global Look Press

Немецкий энергетический концерн Uniper заключил контракт на поставки сжиженного природного газа из США в Европу до конца 2030-х годов. Об этом рассказал изданию Bloomberg глава компании по торговле СПГ Питер Абдо.

По его словам, спрос на газ в Европе сохранится как минимум до конца следующего десятилетия. «Мы пока не видим предложений на рынке, которые давали бы нам гибкость после 2040-х годов», — отметил топ-менеджер.

Германия, бывший лидер «зеленого» перехода в Европе, теперь делает ставку на газ. Страна уже имеет 3 терминала по приему СПГ и планирует построить новые. По словам Абдо, главное для Uniper —возможность получать СПГ без ограничений по назначению. Это позволило Европе заполнить хранилища газа, несмотря на сокращение поставок из России.

В начале сентября Spiegel раскрыл схему импорта российской нефти в Германию.

Ранее власти Германии приняли закон о климатически нейтральном отоплении.

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