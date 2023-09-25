Компания Stockmann проведет ребрендинг

Финская компания по продаже одежды и товаров для дома Stockmann, вероятно, сменит название на Lindex Group, сообщает пресс-служба фирмы.

«Stockmann рассматривает возможность изменения своего названия на Lindex Group», — говорится в пресс-релизе.

В публикации поясняется, что совет директоров Stockmann решил запустить стратегический анализ, нацеленный на повышение акционерной стоимости за счет перевода фирмы Lindex в центр бизнеса группы и выявление альтернативы для бизнеса универмагов.

Как отметили в пресс-службе, смена наименования не должна коснуться универмагов Stockmann, так как они продолжат работать под старым брендом.

Stockmann Group ушла из России в 2016 году. Фирма закрыла сделку по продаже своих универмагов в РФ компании Reviva Holdings Limited, которая владеет франчайзинговой сетью универмагов Debenhams через ООО «Дебрусс».

Ранее сообщалось, что Stockmann сократил чистый убыток за первое полугодие на 44%.