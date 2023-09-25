Российские ограничения на вывоз топлива из страны повлияют на импорт ряда стран

Временный запрет на экспорт нефтепродуктов из РФ, введенный 21 сентября, может сказаться на снабжении ряда стран. Сложнее всего придется Грузии и Турции, так как они в наибольшей степени зависят от российских поставок. Об этом сообщает РБК.

Грузия импортировала в I полугодии из РФ 81,1% своего топлива. Заменить эти объемы будет нелегко, считает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович. Турция активно наращивала закупки российского дизеля для поставок в ЕС, теперь ей придется пересмотреть эту схему.

Запрет не затронул поставки в ЕАЭС и отдельные регионы Грузии. Однако он уже привел к росту цен на дизель в Европе на 4,5%. Решение РФ может стимулировать дальнейшее подорожание на европейском рынке.

Между тем основные импортеры наращивали закупки российских нефтепродуктов в условиях эмбарго ЕС. Так, Турция в I полугодии закупила рекордные 7,77 млн т дизеля.

Эксперты Kpler полагают, что временно заменить поставки из РФ смогут лишь крупные потребители. При этом глобальная система не сможет быстро компенсировать потерю российских объемов.

На прошлой неделе правительство РФ ввело ограничения на вывоз топлива из России.

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