Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российские ограничения на вывоз топлива из страны повлияют на импорт ряда стран

РБК: запрет на экспорт топлива из РФ негативно скажется на Грузии и Турции

close
100%
Виталий Тимкив/РИА Новости

Временный запрет на экспорт нефтепродуктов из РФ, введенный 21 сентября, может сказаться на снабжении ряда стран. Сложнее всего придется Грузии и Турции, так как они в наибольшей степени зависят от российских поставок. Об этом сообщает РБК.

Грузия импортировала в I полугодии из РФ 81,1% своего топлива. Заменить эти объемы будет нелегко, считает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович. Турция активно наращивала закупки российского дизеля для поставок в ЕС, теперь ей придется пересмотреть эту схему.

Запрет не затронул поставки в ЕАЭС и отдельные регионы Грузии. Однако он уже привел к росту цен на дизель в Европе на 4,5%. Решение РФ может стимулировать дальнейшее подорожание на европейском рынке.

Между тем основные импортеры наращивали закупки российских нефтепродуктов в условиях эмбарго ЕС. Так, Турция в I полугодии закупила рекордные 7,77 млн т дизеля.

Эксперты Kpler полагают, что временно заменить поставки из РФ смогут лишь крупные потребители. При этом глобальная система не сможет быстро компенсировать потерю российских объемов.

На прошлой неделе правительство РФ ввело ограничения на вывоз топлива из России.

Ранее стало известно, как санкции повлияли на производство микрочипов в Китае.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях