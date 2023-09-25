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Baring Vostok продал крупнейшее коллекторское агентство РФ российскому инвестору

РБК: иностранный владелец продал крупнейшее коллекторское бюро в России ПКБ

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В «Первом клиентском бюро» (ПКБ), являющимся одним из крупнейших коллекторских агентств России, произошла смена иностранных собственников на российского. Об этом со ссылкой на информированные источники сообщает агентство РБК.

По имеющимся данным, из капитала ПКБ вышли структуры инвестиционного фонда Baring Vostok гражданина США Майкла Калви, являвшегося мажоритарным акционером, и инвестиционный фонд Da Vinci Capital. Также свою долю продал основатель ПКБ Сергей Власов.

Актив был приобретен российским бизнесменом Романом Ковалевым. 100% акций перешли к компании «Тинсайд», которой владеет Ковалев.

Представитель Baring Vostok заявил, что планы продажи актива начали разрабатываться еще три года назад.

Ранее сообщалось, что почти половина россиян — 44% — не испытывают проблем из-за ухода международных брендов из страны. Отмечается, что массовый уход зарубежных компаний с российского рынка оказался не таким уж и массовым. К началу этого года из России ушли менее 10% иностранных компаний.

Ранее Центробанк РФ поднял ключевую ставку до 13%.

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