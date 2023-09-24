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Правительство России профинансирует поддержку льготного кредитования аграриев

Правительство направит 45 млрд руб на поддержку льготного кредитования аграриев

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому правительство направит дополнительно 45 миллиардов рублей на поддержку программы льготного кредитования сельхозпроизводителей. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«На поддержку программы льготного кредитования сельхозпроизводителей будет дополнительно направлено 45 миллиардов рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это позволит просубсидировать более 40 тысяч займов, которые предоставляются предприятиям агропромышленного комплекса на производство и переработку сельскохозяйственной продукции.

В правительстве пояснили, что необходимость дополнительного финансирования связана с повышением ключевой ставки Банка России во втором полугодии 2023 года. Источником средств послужил резервный фонд правительства.

Д этого глава Минцифры РФ Максут Шадаев сообщил, что новая ключевая ставка в 13% годовых не повлияет на меры поддержки, принятые государством в IT-сфере.

Ранее стало известно, подорожает ли льготная ипотека для россиян.

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