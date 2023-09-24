Россияне стали чаще жаловаться в ЦБ на навязывание допуслуг с кредитами

В этом году в Банк России стали поступать жалобы от россиян на навязывание дополнительных платных услуг банками при оформлении кредитов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регулятора.

По данным ЦБ, более 60% претензий касаются кредитных договоров, которые были заключены год назад или ранее. Люди жалуются в основном на то, что не могут вернуть деньги за навязанные ранее платные услуги.

В то же время регулятор отмечает, что по кредитам, оформленным в 2023 году, несмотря на активный рост кредитования, существенного увеличения числа жалоб не наблюдается.

Среди наиболее распространенных допуслуг, которые навязывают при оформлении кредитов, в ЦБ назвали страховки, подписки на онлайн-кинотеатры, консультации астрологов и психологов, юридические и телемедицинские услуги. Такие дополнительные расходы могут существенно увеличить стоимость кредита для заемщика.

В Банке России подчеркнули, что граждане вправе приобретать необходимые им услуги самостоятельно, не под давлением банковских менеджеров.

Регулятор напомнил, что в России действует закон о «периоде охлаждения», позволяющий отказаться от навязанных услуг и вернуть деньги. Кроме того, с 2024 года он будет увеличен до 30 дней, а банки обяжут информировать клиентов о приобретенных ими допуслугах.

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