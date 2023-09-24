Раскрыты потери Украины из-за эмбарго на ее сельскохозяйственную продукцию

Потери Украины от эмбарго на сельскохозяйственную продукцию, которое ввели Венгрия, Польша и Словакия, могут составить до $230 млн — почти столько же, сколько украинский «Нафтогаз» получал в квартал за транзит газа, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статистических служб стран.

Так, самые большие потери Украина может понести из-за польского эмбарго на пшеницу, кукурузу, пшеничную муку, семена рапса, подсолнечника и жмых — примерно на $112 млн, по расчетам на показатели сентября–декабря прошлого года.

Запрет Венгрии на украинское зерно, некоторые виды семян, сахар, масло и мед может обойтись Украине в $89 млн в месяц. Удар по экономике от эмбарго Словакии на пшеницу, кукурузу, семян рапса и подсолнечника можно оценить в среднем в $26,4 млн.

Основные потери Украины связаны с ограничениями восточноевропейских стран на ввоз кукурузы, семян рапса и подсолнечника.

В результате запрет на импорт сельскохозяйственной продукции с Украины со стороны Венгрии, Польши и Словакии может обойтись в среднем в $227,2 млн в месяц.

Несмотря на то что ЕС отменил эмбарго на ввоз украинской продукции, Польша, Словакия и Венгрия ввели собственный запрет. Украинская сторона подала иски в ВТО к этим странам. В ЕК в свою очередь заявили о готовности их защищать.

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