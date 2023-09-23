Делегация Пакистана намерена посетить РФ для обсуждения поставок нефти

Делегация Пакистана планирует 10 октября приехать в Россию для обсуждения поставок российской нефти, Об этом сообщает газета The News.

Пакистанские делегаты проведут консультации с российскими партнерами по контрактам на поставку нефти и газа. Планируется в том числе обсуждение инвестиционного взаимодействия по строительству газопровода «Пакистанский поток».

Ранее сообщалось, что власти Пакистана детально изучили результаты переработки пробной партии российской нефти марки Urals объемом 100 тыс. тонн и решили не платить за топливо выше потолка в размере $60 за баррель, который установили страны G7.

По словам чиновника, Pakistan Refinery Limited производила из российской нефти 10% бензина, 60% топочного мазута и 10-15% дизельного топлива. Остальные 15% — из других продуктов. Компания была вынуждена экспортировать топочный мазут с потерей 25% от цены на нефть марки Brent.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.