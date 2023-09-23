В Венгрии заявили о гарантиях поставок российского газа со стороны МИД РФ

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью ТАСС заявил, что глава МИД РФ Сергей Лавров гарантировал ему продолжение поставок венгерской стороне нефти и газа в соответствии с рамками контрактов.

По словам Сийярто, Венгрия в 2023 году получила от России 3,3 млн тонн нефти и 1,2 млрд кубометров природного газа. Венгерский дипломат отметил важность получения подтверждения от российского коллеги насчет продолжения поставок. По словам Сийярто, это дает венгерской стороне уверенность, что поставки энергии в республику «надежны и защищены».

6 сентября он заявил, что Венгрия находится в зависимости от поставок нефти и газа из России, которым пока нет альтернативы.

Сийярто подчеркнул, что Венгрия зависит от российского природного газа, так как он обеспечивает функционирование страны и, если от него отказаться, неизвестно, что будет завтра. Если республика выйдет из соглашения с Россией о расширении атомной электростанции в Пакше, сложно будет заменить этот проект с сохранением его стоимости и графика, добавил министр. Также дипломат напомнил, что венгерское правительство пытается диверсифицировать источники и маршруты доставки топлива, но эти усилия сдерживаются отсутствием в регионе трубопроводов необходимой мощности. Аналогичная ситуация сложилась с нефтью, 85% которой для своих нужд Венгрия получает из России по трубопроводу «Дружба» через территорию Украины, добавил Сийярто.

Ранее Евросоюз отказал странам Юго-Восточной Европы в помощи с газом.