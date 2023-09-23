В России спрогнозировали цены на нефть в ближайшее время

В ближайшие недели баррель нефти эталонной североморской марки Brent будет стоить $90-95. Такой прогноз «Газете.Ru» дал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов.

«Цены на нефть выросли на фоне пересмотра прогнозов по рыночному балансу до конца года. В четвертом квартале 2023 года рынок будет оставаться в глубоком дефиците, что приведет к значительному сокращению запасов и затяжному периоду высоких цен. На ближайшие недели торговый диапазон $90-95 за баррель выглядит справедливой оценкой для фьючерсов Brent. При этом выход из коридора вверх более вероятен, чем спуск», — рассказал он.

По словам Галактионова, в условиях ограниченного объема поставок нефти рынок очень чувствителен к форс-мажорам, которые периодически возникают на стороне предложения.

«Даже краткосрочное выпадение поставок из-за забастовок на нефтяных объектах, природных или техногенных перебоев могут спровоцировать скачок до $100, хотя устойчивыми трехзначные цены вряд ли будут», — подытожил эксперт.

19 сентября цена на нефть марки Brent превысила отметку в $95 впервые с ноября 2022 года. Цена ноябрьских фьючерсов достигала $95,08 за баррель. Ожидания дефицита нефти на рынке из-за усилий стран ОПЕК+ по сокращению ее добычи продолжают поддерживать котировки. На дефицит предложения на прошлой неделе в своих докладах указывали ОПЕК и Международное энергетическое агентство.

Ранее в России оценили превышение нефтью Urals ценового потолка в $60 за баррель.