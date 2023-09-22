В России оценили проект бюджета на трехлетний период

Дефицит российского федерального бюджета России на 2024—2026 годы не вызывает опасений. Ненефтегазовые доходы вдвое превысят нефтегазовые в 2024 году за счет роста налогов. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказала магистр права, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили, комментируя проект бюджета на 2024—2026 годы.

Общие параметры дефицита соответствуют средним многолетним значениям — около 1% ВВП, что является нормальным и не вызывает опасений, подчеркнула экономист.

«Относительно доходной части отмечу следующее. Сжатие нефтегазовых доходов федерального бюджета обусловлено как сокращением экспорта нефти и газа, так и снижением цены на нефть марки Urals, которую Россия поставляет на мировые рынки. Ненефтегазовые доходы в планируемую трехлетку будут иметь тенденцию к росту за счет увеличения оборотных налогов и налога на прибыль», — объяснила она.

По словам Валишвили, уже сейчас обсуждается увеличение налога на добавленную стоимость (НДС) до 20% на фастфуд.

«Именно НДС является бюджетообразующим налогом. С июля появился акциз на сладкие газированные напитки, который хоть и является целевым, но влияет на общие показатели бюджета. В настоящее время рассматривается проект закона о налоге на сверхприбыль, который по оценке Минфина принесет в бюджет 300 млрд рублей», — уточнила она.

По ее словам, будущий трехлетний период в целом отвечает всем ранее сформированным приоритетам государственной политики. В первую очередь, это касается выполнения социальных обязательств государства перед гражданами в части наращения расходов в сфере образования и здравоохранения , а также исполнения обязательств по выплате семейного капитала и единых пособий.

«Особую важность приобретают расходы, связанные с обеспечением исполнения приоритетных национальных проектов, утвержденных в рамках указа президента в 2018 году, завершение которых планируется в 2024 году. Фактически ряд приоритетных целей и задач были перенесены на более поздний срок — 2030 год. Однако сами нацпроекты не были продлены», — отметила Валишвили.

На финансирование нацпроектов выделено около 3 трлн рублей, что составляет около 10% от плановых расходов в 2024 году. Также в расходах важно учесть ряд долгосрочных поручений по реализации Послания президента Федеральному Собранию РФ.

Согласно проекту бюджета, доходы прогнозируются на уровне 35 трлн рублей в 2024 году, 33,5 трлн в 2025 году и 34,1 трлн в 2026 году. Расходы ожидаются в 36,6 трлн рублей в 2024 году, 34,4 трлн в 2025 году и 35,6 трлн рублей в 2026 году. 4,4 трлн рублей планируется направить на единые пособия семьям с детьми, более 482 млрд — на улучшение их жилищного обеспечения, еще около 1,6 трлн рублей — на выплату маткапитала.

Более 1 трлн рублей уйдет на лекарственное обеспечение, от 200 млрд рублей — на развитие первичного звена здравоохранения, 430 млрд рублей на медпомощь онкобольным, 27 млрд — больным сахарным диабетом. За три года 111 млрд рублей на создание новых мест в школах. Более 947 млрд рублей планируется направить на поддержку промышленности гражданского назначения, от 67 млрд рублей — на поддержку малого и среднего бизнеса.

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