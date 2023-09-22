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Под Вологдой запустили производство широкоформатной березовой фанеры

Благодаря запуску нового завода под Вологдой будет создано 700 рабочих мест

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Минпромторг России

Крупнейший в России завод по выпуску 180 тыс. куб. широкоформатной березовой фанеры в год запустили в поселке Вохтога Грязовецкого района Вологодской области. Об этом сообщает Теlеgram-канал Минпромторга — проект ООО «Плитвуд» был одобрен по результатам конкурса при ведомстве.

Ввод в строй крупного производства позволит расширить выпуск конкурентоспособной продукции, придаст мощный импульс укреплению экономического потенциала области, совершенствованию ее инфраструктуры, созданию современных рабочих мест, отметил в своем приветствии президент России Владимир Путин, которое зачитал на церемонии открытия производства полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан.

В Минпромторге отмечают, что «Плитвуд» — новейший гринфилд-проект с ответственным отношением к природе, пример рационального и безотходного производства.

Завод включен приказом Минпромторга в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов. Вологодская область обладает огромными лесными богатствами, занимает третье место в России по заготовке древесины, а также пятое место по объемам лесовосстановления.

В ведомстве уточнили, что продукцию завода используют в строительстве, начиная от опалубки и заканчивая обшивкой каркасных домов, из нее делают садовую мебель и мебель для ванных комнат. Данная продукция востребована, в том числе, на зарубежных рынках.

Кроме того, в Минпромторге обратили внимание, что благодаря запуску производства будет создано около 700 рабочих мест с учетом сменности.

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