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Мишустин заявил об ускоренном повышении МРОТ в 2024 году по поручению Путина

Мишустин: с 1 января 2024 года МРОТ превысит 19200 рублей

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил на заседании кабмина, что с 1 января минимальный размер оплаты труда (МРОТ) превысит 19200 рублей.

«Очень важный вопрос – о повышении минимального размера оплаты труда. По поручению президента ускоренно увеличим его. Со следующего года – в общей сложности на 18,5%, что существенно опередит темпы инфляции», — сказал глава правительства.

Мишустин отметил, что с повышением МРОТ вырастут и зарплаты более чем у 4,5 млн работников.

Ранее в аппарате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой сообщили, что российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) поддержала увеличение минимального размера оплаты труда в стране с 1 января 2024 года.

Законопроект о повышении МРОТ в начале июля подготовил Минтруд РФ. Глава ведомства Антон Котяков 23 июня заявлял, что с учетом этого повышения МРОТ с 2022-го по 2024-й год увеличится на 66,5%.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о повышении стипендий до уровня МРОТ.

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