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ЦБ Швейцарии оценил последствия конфликта на Украине для экономики Европы

ЦБ Швейцарии: негативные последствия конфликта на Украине для Европы удвоятся

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Global Look Press

Военный конфликт на Украине спровоцировал рост инфляции в Европе. Его негативные последствия для экономики еврозоны через один-два года будут в два раза серьезнее. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование Национального банка Швейцарии.

Нацбанк Швейцарии проанализировал влияние конфликта на экономики Германии, Великобритании, Франции, Италии и Швейцарии. В докладе отмечается, что без конфликта к концу прошлого года инфляция в Евросоюзе была бы ниже на 0,2-0,4%, а валовой внутренний продукт (ВВП) еврозоны был бы больше на 0,1-0,8%.

В Германии и Великобритании ВВП к концу прошлого года мог бы быть больше на 0,7%. Конфликт сильнее всего ударил по экономике этих стран, следует из доклада.

Экономику еврозоны ждет рекордный шок из-за политики ЕЦБ по борьбе с инфляцией, которая грозит задушить экономический рост и усилить риск глубокой рецессии, спрогнозировали в сентябре аналитики Bloomberg. По их расчетам, отложенный эффект повышения процентных ставок в сочетании с ограничением госрасходов может нанести урон экономике еврозоны до 3,8% ВВП. Это будет самое сильное сжатие с момента создания единой валюты. Bloomberg отмечает, что ЕС ждет «мучительная расплата».

Европейский Центробанк 14 сентября повысил три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов. ЕЦБ ожидает, что инфляция без учета энергоносителей и продовольствия составит в среднем 5,1% в 2023 году, 2,9% в 2024 году и 2,2% в 2025 году.

Ранее «Газета.Ru» сообщила, что экономика еврозоны может войти в стагфляцию уже в этом году, что подразумевает сочетание высокой инфляции и слабого экономического роста или даже рецессии.

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