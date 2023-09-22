Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Центробанк выпустил памятную монету в память о вхождении новых регионов в состав РФ

ЦБ выпустил памятную монету, посвященную вхождению новых регионов в состав РФ

close
100%
Банк России

Центробанк Российской Федерации выпустил в обращение памятную монету номиналом 3 рубля «Вхождение в состав Российской Федерации Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области» в серии «Исторические события». Об этом говорится в пресс-релизе на сайте ЦБ РФ.

Отмечается, что монета выполнена из серебра 925 пробы, имеет круглую форму диаметром 39 мм. Изготовлена качеством «пруф». Тираж составит 3 тыс. единиц.

На оборотной стороне монеты расположено стилизованное изображение Конституции Российской Федерации, раскрытой на статье 65-й, и названия регионов, вошедших в состав РФ по итогам референдумов осенью прошлого года.

8 сентября Центробанк РФ выпустил золотую инвестиционную монету «Георгий Победоносец» номиналом 50 рублей. Монета выполнена из золота 999 пробы, тираж составил 150 тыс. штук. На лицевой стороне нового денежного знака изображен рельефный герб России, на оборотной стороне — Георгий Победоносец на коне, поражающий копьем змея.

Ранее в ЦБ развеяли четыре мифа о новых банкнотах номиналом в 5 и 10 рублей.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях