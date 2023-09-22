Центробанк выпустил памятную монету в память о вхождении новых регионов в состав РФ

Центробанк Российской Федерации выпустил в обращение памятную монету номиналом 3 рубля «Вхождение в состав Российской Федерации Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области» в серии «Исторические события». Об этом говорится в пресс-релизе на сайте ЦБ РФ.

Отмечается, что монета выполнена из серебра 925 пробы, имеет круглую форму диаметром 39 мм. Изготовлена качеством «пруф». Тираж составит 3 тыс. единиц.

На оборотной стороне монеты расположено стилизованное изображение Конституции Российской Федерации, раскрытой на статье 65-й, и названия регионов, вошедших в состав РФ по итогам референдумов осенью прошлого года.

8 сентября Центробанк РФ выпустил золотую инвестиционную монету «Георгий Победоносец» номиналом 50 рублей. Монета выполнена из золота 999 пробы, тираж составил 150 тыс. штук. На лицевой стороне нового денежного знака изображен рельефный герб России, на оборотной стороне — Георгий Победоносец на коне, поражающий копьем змея.

Ранее в ЦБ развеяли четыре мифа о новых банкнотах номиналом в 5 и 10 рублей.