В Кремле оценили решение правительства ограничить экспорт бензина из России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение российского правительства об ограничении экспорта бензина и дизеля из страны.

«Рынок топлива везде достаточно нестабильный, определенные проблемы были здесь, нужно регулировать рынок на фоне сельскохозяйственных процессов и потребителей. Поэтому правительство приняло меры», — сказал представитель Кремля.

По его словам, данные меры будут действовать столько, сколько потребуется для обеспечения стабильности на рынке.

Песков подчеркнул, что никаких «социальных взрывов» повлечь это не должно.

«Это обычная работа правительства — обеспечивать стабильность топливного рынка», — отметил он.

21 сентября стало известно, что российские власти ввели ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива. Как отметили в Минэнерго, принятые меры позволят пресечь «серый» экспорт моторного топлива, что насытит внутренний российский рынок. Предполагается, что ограничения приведут к снижению цен, продолжающих расти с весны 2023 года. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее инвестор объяснил временный запрет экспорта топлива из России.