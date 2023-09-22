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Российские банки захотели повысить ставки по льготной ипотеке до рыночных

АБР попросила Минстрой о праве повышать ставку по льготной ипотеке до рыночной

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Pexels

Ассоциация банков России (АБР) попросила Минстрой получить право поднимать ставки по льготной ипотеке до рыночных — примерно с 2-8% до 14-15%. Об этом сообщают «Известия».

Такое право есть у банков по программе IT-ипотеки. Кредитор может увеличить ставку до рыночного уровня, если заемщик уволился из аккредитованной IT-компании и не устроился на новое рабочее место в течение полугода. АБР хочет распространить такой принцип на все программы с государственной поддержкой.

Банки отмечают, что повышать ставки нужно будет в случае, если государство не станет возмещать кредитору недополученные доходы. В АБР заявили, что это необходимо для сохранения финансовой устойчивости банков.

«Если игроки рынка подпишут договор с клиентом и по любым причинам перестанут получать за него возмещения, отказаться от исполнения своих обязанностей они не смогут», — отметил вице-президент АБР Алексей Войлуков.

До этого директор департамента финансовой политики Минфина РФ Иван Чебесков заявлял, что повышение ставки по госпрограмме льготной ипотеки с текущих 8% годовых пока не обсуждается.

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