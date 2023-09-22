В проливе Дарданеллы временно остановлено движение

Движение судов в проливе Дарданеллы приостановлено в обоих направлениях из-за поломки судна. Об этом сообщает телеканал NTV.

Уточняется, что танкер Sappho протяженностью 183 метра под флагом Либерии находится в устье пролива на выходе из Мраморного моря в Эгейское. По данным NTV, судно не может продолжать движение на собственных двигателях из-за поломки. К танкеру направлены буксиры береговой охраны Турции, которые отведут его в безопасное место с основного маршрута пересечения канала.

Судно следует из Стамбула в греческий порт Каламата.

В июне глава администрации Суэцкого канала Усама Рабиа заявил, что руководство задействовало три судна для буксировки аварийного танкера SEAVIGOUR, пересекавшего водную артерию на пути из России в Китай.

До этого сообщалось, что британский страховой рынок Lloyd's of London запланировал отказаться от страховки танкерного флота индийской компании Gatik Ship mаnagement с 3 июня, который стал крупнейшим перевозчиком нефти из России.

Ранее два танкера столкнулись в Суэцком канале.