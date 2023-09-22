Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В проливе Дарданеллы временно остановлено движение

NTV: движение в проливе Дарданеллы приостановлено из-за поломки танкера

close
100%
Emrah Gurel/AP

Движение судов в проливе Дарданеллы приостановлено в обоих направлениях из-за поломки судна. Об этом сообщает телеканал NTV.

Уточняется, что танкер Sappho протяженностью 183 метра под флагом Либерии находится в устье пролива на выходе из Мраморного моря в Эгейское. По данным NTV, судно не может продолжать движение на собственных двигателях из-за поломки. К танкеру направлены буксиры береговой охраны Турции, которые отведут его в безопасное место с основного маршрута пересечения канала.

Судно следует из Стамбула в греческий порт Каламата.

В июне глава администрации Суэцкого канала Усама Рабиа заявил, что руководство задействовало три судна для буксировки аварийного танкера SEAVIGOUR, пересекавшего водную артерию на пути из России в Китай.

До этого сообщалось, что британский страховой рынок Lloyd's of London запланировал отказаться от страховки танкерного флота индийской компании Gatik Ship mаnagement с 3 июня, который стал крупнейшим перевозчиком нефти из России.

Ранее два танкера столкнулись в Суэцком канале.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях