Стало известно о планах продажи Ту-214 из авиапарка президента России

Специальный летный отряд (СЛО) «Россия» управления делами президента РФ, который осуществляет авиаперевозку высших лиц государства, может продать выводимые из эксплуатации Ту-214 пассажирским авиакомпаниям. Об этом пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на источники.

Как сообщается, речь идет как минимум о двух самолетах старше 20 лет, которым необходимо восстановление. Источники издания оценили восстановление обоих лайнеров в 3-4 млрд руб.

По информации «Ъ», авиакомпания Red Wings может получить эти Ту-214. Источники газеты в других авиаперевозчиках «в зависимости от цены рассмотрели бы покупку», но при условии гарантий продления ресурса этих воздушных судов, который сейчас ограничен сроком в 20 лет.

Ранее сообщалось, что правительство РФ рассматривает возможность направления свыше 650 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на развитие авиационной промышленности.

До этого в Госдуме рассказали, когда авиапром в РФ полностью перейдет на отечественные самолеты.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.