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В США поддержали инициативу ЕК об изъятии прибыли с замороженных активов РФ

Bloomberg: глава Минфина США назвала «разумной» идею налога на активы РФ

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Global Look Press

Глава Минфина США Янет Йеллен назвала «разумным» предложение Евросоюза ввести налог на прибыль от замороженных российских активов. По ее словам, США обсуждают эту инициативу с ЕС. Об этом сообщает Bloomberg.

«Это разумное предложение. Мы обсуждаем эту идею с ЕС», — заявила Йеллен в интервью изданию. Она добавила, что налог — это иной подход, нежели прямое изъятие средств, на которое делали упор в США.

В ЕС также пришли к выводу, что прямое изъятие замороженных активов будет незаконно. Это привело к альтернативной идее — ввести налог на прибыль от этих средств. Открытие пути для использования прибыли от российских активов на нужды Украины может усилить поддержку дальнейшей помощи Киеву в США. Администрация Байдена добивается выделения $24 млрд, но встречает растущий скепсис республиканцев, добавляет Bloomberg.

Поддержка США может разблокировать обсуждение налога на замороженные активы РФ в Европе. Ранее глава ЕЦБ Лагард критиковала эту идею, заявив, что она угрожает финансовой стабильности еврозоны.

Однако в конгрессе США растет поддержка идеи прямого изъятия российских активов. Это видят как способ снять критику затрат на помощь Украине. По данным СМИ, Белый дом пока опасается, что такой шаг создаст негативный прецедент.

Недавно стало известно, что ЕК ведет консультации с государствами ЕС о судьбе заблокированных средств РФ.

Ранее Европейская комиссия рассказала про идею конфисковать проценты с российских активов.

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