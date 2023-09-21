Глава Сбера отметил рост выдач ипотеки на российском рынке

Сбербанк повысит ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта с завтрашнего дня, а по депозитным продуктам ставки будут повышены с 25 сентября, заявил журналистам на открытии кампуса «Школы 21» в Великом Новгороде Герман Греф.

Сбербанк не видит перегрева на рынке ипотеки, сообщил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф на открытии кампуса «Школы 21» в Великом Новгороде.

«Перегрева мы пока не видим. Что такое перегрев? Это когда очень сильно начинают расти цены на жилье. Нет, сегодня мы этого не видим. Скорее мы видим существенный рост выдач ипотеки на рынке», — подчеркнул глава кредитной организации.

Так, Сбербанк по итогам 2023 года выдаст ипотечных кредитов примерно на 4 трлн рублей против около 2,8 трлн в прошлом году, отметил Греф.

Таким образом, компания ожидает рост объема выдач ипотеки в 2023 году почти в 1,5 раза против 2022 года.

В пресс-службе Сбера отметили, что в январе-августе текущего года компания выдала более 819 тыс. жилищных кредитов на 2,7 трлн рублей, в объемах выдач это почти на 6% больше, чем за весь 2022 год. При этом в августе выдачи были рекордными — 522,5 миллиарда рублей.