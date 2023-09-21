В Сбере анонсировали повышение ставок по вкладам

Сбербанк повысит ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта с завтрашнего дня, а по депозитным продуктам ставки будут повышены с 25 сентября, заявил журналистам на открытии кампуса «Школы 21» в Великом Новгороде глава кредитной организации Герман Греф.

«Ставки все у нас либо повышены, либо будут повышены. По ипотеке мы сегодня поднимаем базовые ставки на 0,5 процентного пункта, и с завтрашнего дня они вступают в силу. Ну и затем, с 25 сентября, мы будем еще по отдельным наиболее популярным линейкам поднимать на 0,3-0,4 процентного пункта ставки по депозитам», — заявил президент компании.

В пресс-службе Сбера отметили, что Банк России в июле на фоне возросших инфляционных рисков начал ужесточать денежно-кредитную политику, повысив ключевую ставку на один процентный пункт. Однако резкое ослабление рубля подогрело инфляционные ожидания, и регулятор на внеочередном заседании в августе увеличил ставку сразу на 3,5 процентного пункта — до 12% годовых. В сентябре регулятор вновь повысил ключевую ставку — в этот раз лишь на 1 процентный пункт, до 13% годовых.

Напомним, накануне Сбербанк сообщал, что намерен в ближайшие дни повысить доходность по вкладам, не исключает корректировки ставок и по своей ипотеке. Максимальная доходность по вкладам сейчас составляет 12%, а минимальная стоимость ипотеки по собственным программам банка — 13,7%.