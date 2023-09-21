Греф ожидает снижения ключевой ставки ЦБ в ближайшее время

Глава Сбербанка Герман Греф выразил надежду на то, что Центробанк смягчит денежно-кредитную политику в ближайшие полгода. Об этом сообщает РИА Новости.

«Да, я ожидаю [смягчения денежно-кредитной политики через полгода]», — ответил Греф на соответствующий вопрос, передает ТАСС.

Перед заседанием Банка России Герман Греф, так же высказывался о предстоящем решении ЦБ. Тогда глава «Сбера» назвал повышение ставки недолгой историей.

«На мой взгляд, это не очень длинная история. Регулятор научился работать с такого рода инфляционными всплесками. По моим ощущениям, это долго не продлится. Мне не кажется, что серьезно дальше пойдут. Я думаю, в течение трех месяцев будет понятно, как будет развиваться ситуация», — сказал Греф журналистам в кулуарах Восточного экономического форума.

На заседании 15 сентября Банк России поднял ставку до 13% годовых.

Ранее регулятор Турции пошел на резкое ужесточение денежно-кредитной политики.