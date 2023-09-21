Стало известно, во сколько раз Германия увеличила объем закупок нефти через Индию

Германия увеличила закупки нефти из России через Индию в 12 раз, сообщает РИА Новости.

Британский Energy Institute отмечает, что доля нефти из РФ в европейском импорте в прошлом году сократилась до 23,3% (116,9 млн тонн) от общего объема, но российское сырье получают почти все европейские страны с помощью различных схем серого импорта.

По данным федерального статистического управления Германии, импорт нефтепродуктов из Индии в ФРГ в январе — июле прошлого года вырос более чем в 12 раз в сравнении с аналогичным периодом годом ранее. В текущем году Берлин потратил на это €451 млн (плюс 1100%).

Агентство отмечает, что основную выгоду от поставок из Индии имеют крупные индийские нефтедобытчики и нефтезаводы, а также их российские инвесторы.

В публикации указывается, что РФ стала крупнейшим экспортером нефти в Индию в этом финансовом году: поставки выросли в 19 раз, до 41 млн тонн.

СМИ отмечают, что ФРГ фактически «подрывает собственное эмбарго» и обманывает европейских партнеров относительно выполнения антироссийских санкций.

До этого газета «Ведомости» писала, что высокие цены на газ на рынке Азии, которые стабильно превышают стоимость топлива в Европе перед этой зимой, поддержат спрос на российский трубопроводный газ.

Ранее сообщалось, что доходы России от нефти и газа могут увеличиться в сентябре на 14%.