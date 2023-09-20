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В России могут ограничить отток капитала через дружественные страны

В РФ рассматривают меры для контроля оттока капитала через дружественные страны

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Мария Девахина/РИА «Новости»

Замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев заявил, что власти России могут восстановить некоторые меры валютного контроля, в том числе для контроля оттока капитала через дружественные страны, передает РИА Новости.

«В настоящий момент разработан и рассматривается целый ряд мероприятий, направленных на восстановление ряда мер валютного контроля», — сказал он.

Замминистра не стал называть эти меры, поскольку они еще обсуждаются, и пока не ясно, какие из них в итоге будут реализованы.

«Немного подсвечу: направлены эти меры на отток капитала, который сейчас идет через дружественные страны», — заявил Моисеев.

По его мнению, эти меры будут в состоянии сдерживать краткосрочные колебания валютного курса.

До этого президент России Владимир Путин на фоне волатильности на фондовом рынке РФ поручил работать над ограничением спекулятивного спроса и контролировать отток капитала.

Ранее были названы четыре ключевых канала оттока капитала из России.

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