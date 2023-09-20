Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В ЦБ не увидели угрозы в быстрой девальвации рубля

ЦБ: резкое движение курса рубля не является риском для финстабильности

close
100%
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Резкие колебания курса рубля сами по себе не представляют угрозы для финансовой стабильности России. Об этом передает ТАСС со ссылкой на выступление в Думе заместителя председателя Банка России Алексея Заботкина.

«Резкое движение курса не является риском для финансовой стабильности само по себе. Оно отражает, на наш взгляд, сильное изменение баланса на стороне внешней торговли, устойчивое изменение, которое должно проявиться в курсе», — сказал Заботкин.

В то же время Заботкин отметил, что скорость девальвации усиливает инфляцию и инфляционные ожидания, что может дать краткосрочный импульс росту цен.

Накануне представители аппарата правительства РФ сообщили «Газете.Ru», что в настоящий момент прорабатываются необходимые меры для выполнения поручения президента Владимира Путина, касающегося стабилизации курса рубля. 18 сентября глава государства поручил кабинету министров и Центральному банку РФ принять действия по этому вопросу. По словам Путина, основной проблемой экономики в текущих условиях является высокая инфляция, где ключевую роль играет состояние национальной валюты.

Ранее в России не исключили очередной волны ослабления курса рубля.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях