В ЦБ не увидели угрозы в быстрой девальвации рубля

Резкие колебания курса рубля сами по себе не представляют угрозы для финансовой стабильности России. Об этом передает ТАСС со ссылкой на выступление в Думе заместителя председателя Банка России Алексея Заботкина.

«Резкое движение курса не является риском для финансовой стабильности само по себе. Оно отражает, на наш взгляд, сильное изменение баланса на стороне внешней торговли, устойчивое изменение, которое должно проявиться в курсе», — сказал Заботкин.

В то же время Заботкин отметил, что скорость девальвации усиливает инфляцию и инфляционные ожидания, что может дать краткосрочный импульс росту цен.

Накануне представители аппарата правительства РФ сообщили «Газете.Ru», что в настоящий момент прорабатываются необходимые меры для выполнения поручения президента Владимира Путина, касающегося стабилизации курса рубля. 18 сентября глава государства поручил кабинету министров и Центральному банку РФ принять действия по этому вопросу. По словам Путина, основной проблемой экономики в текущих условиях является высокая инфляция, где ключевую роль играет состояние национальной валюты.

Ранее в России не исключили очередной волны ослабления курса рубля.